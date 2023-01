Napoli – Cremonese 6-7, Spalletti: ‘Siamo dispiaciuti, dovevamo chiudere il match’

“Dovevamo chiudere la partita quando eravamo in totale controllo del risultato, non siamo brillanti ma vanno fatti i complimenti anche alla Cremonese”. Luciano Spalletti commenta così l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia.

“Siamo dispiaciuti, la delusione c’è tutta perchè non siamo stati bravi come al solito. Però va detto che la partita era in piena sicurezza, poi è arrivato questo gol nel finale, ma prima abbiamo sbagliato 2 ripartenze con l’uomo in porta e poi dopo nei supplementari abbiamo colpito un palo a porta vuota“.

“In ogni caso sappiamo che tutte le partite sono difficili, perchè anche l’avversario gioca con entusiasmo e coraggio e se non si chiude il match poi rischi fino alla fine”

“La partita ce l’avevamo in perfetta gestione poi nel finale abbiamo concesso un paio di cross che ci hanno sorpresi. Non ci siamo espressi male, anzi per larghi tratti eravamo superiori, però sicuramente abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità“

“Forse ci è mancata lucidità, siamo stati frenetici e meno puliti sul piano della tecnica e siamo finiti ai calci di rigore. Complimenti alla Cremonese per la prestazione, noi dobbiamo ripartire subito ritrovando la piena brillantezza“.