Napoli – Cremonese 6-7, le pagelle: male i terzini e il centrocampo. Simeone il migliore

MERET 6: nessuna colpa sui gol, nel complesso non compie interventi particolari. Esente

BERESZYNSKI 5,5: lascia qualche buco di troppo alle sue spalle, si perde l’uomo in occasione del 2-2. Male in fase di costruzione. Rimandato

OSTIGARD 6: un po’ in difficoltà negli uno contro uno con Okereke in campo aperto ma tutto sommato tiene bene. Copre anche qualche falla lasciata da Bereszynski. Roccioso (dall’82’ KIM s.v.)

JUAN JESUS 6,5: trova il gol del pareggio in un momento molto delicato della gara. Poche sbavature, sbroglia qualche situazione potenzialmente pericolosa. Certezza

OLIVERA 5,5: dovrebbe garantire corsa e fisicità ma appare troppo bloccato. Accompagna poco l’azione, si vede raramente. Timido

ELMAS 5,5: lontano parente del giocatore incisivo delle ultime uscite. Per lunghi tratti di gara fuori dalla manovra, anche quando viene spostato in avanti combina poco. Evanescente (dall’85’ ZIELINSKI 5,5: si conferma troppo discontinuo. Per le sue qualità tecniche dovrebbe incidere praticamente sempre. Nessuna giocata degna del suo talento. Opaco)

GAETANO 5,5: fatica a prendersi in mano le chiavi della mediana. Cresce alla distanza ma non si vedono geometrie degne di nota. Dura sostituire Lobotka. Abbacchiato (dal 64′ ANGUISSA 5,5: dovrebbe garantire dinamismo e densità in mezzo al campo ma finisce per sbagliare appoggi risultando troppo molle. Irriconoscibile)

NDOMBELE 5,5: non si risparmia a livello di corsa e intensità ma latitano inserimenti e giro palla. Fumoso (dal 101′ OSIMHEN 6,5: buono l’impatto sul match. Tiene sotto scacco la difesa ospite, sfiora il gol nell’azione del palo di Simeone. Felino)

ZERBIN 6,5: spinge tanto saltando spesso l’uomo, dimostra qualità importanti. Pennella la palla per il gol di Simeone. Alla lunga prevale la stanchezza. Vivace (dal 64′ POLITANO 5,5: fatica a rendersi pericoloso, troppo prevedibile nelle giocate. Non sfonda quasi mai. Abulico)

SIMEONE 7: lotta come un leone su ogni pallone. Bella la torsione del 2-1, colpisce un legno clamoroso. Stanchissimo fallisce una grande chance nei supplementari. Rapace

RASPADORI 6: anche se non ha grosse occasioni da gol quando entra in area crea sempre scompiglio. Ottimi movimenti, dialoga bene con i compagni. Iperattivo (dal 64′ LOBOTKA 5: entra quando gli azzurri sono chiamati a gestire il risultato ma non è il solito Lobotka. Suo l’errore decisivo dal dischetto. Sciagurato)