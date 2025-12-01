Napoli – Controlli della polizia in città: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 405 persone, di cui 71 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro

amministrativo, e contestato 10 violazioni del Codice della Strada.

Vasto Arenaccia: trovato in possesso di droga. Arrestato dalla Polizia di Stato un 37enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Parma, hanno notato un giovane che alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso di 16 involucri di cocaina del peso di 4grammi circa, di 10 bustine di marijuana del peso di circa 11 grammi e di 585 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto.

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di un 23enne napoletano, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, con recidiva reiterata nel quinquennio. I fatti risalgono a un episodio avvenuto in via Scarlatti, a San Giorgio a Cremano nello scorso mese di luglio.

L’attività investigativa, svolta da personale del Commissariato Ponticelli, trae origine dall’intervento di un Ispettore della Polizia di Stato del medesimo Commissariato che, libero dal servizio, aveva notato un motoveicolo bianco con a bordo due individui fermi accanto a una motocicletta di grossa cilindrata, di colore arancione. In quei frangenti, il poliziotto aveva visto il passeggero del motociclo bianco manomettere il blocco della motocicletta e successivamente salirvi a bordo, aiutato dal complice.

A quel punto, l’operatore aveva posizionato la propria vettura in modo da ostacolare la fuga, costringendo il conducente della moto appena rubata ad abbandonarla e a tentare la fuga a piedi, cercando invano di salire sul motociclo condotto dal complice.

L’ufficiale di polizia giudiziaria, disceso dal proprio veicolo e qualificatosi come appartenente alla Polizia di Stato, era riuscito a raggiungere il 23enne che, dopo una colluttazione, si era dato alla fuga. Tuttavia, l’operatore era riuscito a rilevare la targa del motociclo bianco che, dagli accertamenti di seguito esperiti, è risultato poi intestato alla madre dell’indagato e in uso allo stesso.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono risultano dunque persone sottoposte alle indagini e quindi da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.