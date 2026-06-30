Napoli – Controlli ai Quartieri Spagnoli e Montesanto, arrestato un soggetto sorpreso con un’arma in casa

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli ai Quartieri Spagnoli e a Montesanto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante e Montecalvario hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 224 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, e controllato 77 veicoli; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Nel corso delle predette attività, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito diverse perquisizioni. In particolare, è stato effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto in zona Montesanto.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, ben occultata nella camera da letto, è stata rinvenuta una pistola cal.9, priva di matricola, con 12 cartucce.

Per tali motivi, l’uomo, identificato per un 38enne, è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.

Sempre nell’ambito dei medesimi controlli, è stato, altresì, rinvenuto, occultato sotto un’auto parcheggiata sulla pubblica via, un fucile del tipo AK-47.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono al fine di individuare il proprietario dell’arma rinvenuta e di ricostruire la dinamica relativa all’esplosione di colpi d’arma da fuoco ad opera di un soggetto allo stato ignoto, avvenuta nella scorsa serata a Montesanto.