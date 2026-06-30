GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
LARGO DELL’ANNUNCIAZIONE
TRAVERSA DI VIA CAVALLO
VIA BENGASI
VIA CAVALLERIZZI
VIA CAVALLO
VIA CEFALONIA
VIA CIRCUMVALLAZIONE
VIA DEGLI EMIGRANTI
VIA GAETANO DE BOTTIS
VIA MARTIRI D’AFRICA
VIA TRIPOLI
VIALE LIBIA
ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:30 di martedì 30 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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