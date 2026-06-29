GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
CUPA LIONELLO
TRAVERSA DI VIA RESINA NUOVA
TRAVERSA I DI VIA MONTEDORO
VIA BOCCEA
VIA CAPPELLA BIANCHINI
VIA DELLE MARGHERITE
VIA ETNA
VIA LAGNO RIVIECCIO
VIA MONTAGNELLE
VIA MONTEDORO
VIA NAZIONALE
VIA PISANI
VIA RESINA NUOVA
VIA RUGGIERO
VIA S.FODERO
VIA SCAPPI NOVESCA
VIA VOLPICELLI
VIALE LOMBARDIA
tTUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di lunedì 29 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TERZIGNO:
VIA AMMENDOLA
VIA ZABATTA
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di lunedì 29 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di BOSCOTRECASE:
VIA CIFELLI
VIA PANORAMICA
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di lunedì 29 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di ERCOLANO:
CONTRADA CUPA MONTI
TRAVERSA DI VIA MONTEDORO
VIA CUPA DEI MONTI
VIA VESUVIO
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di lunedì 29 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di OTTAVIANO:
VIA BENIAMINO DI FRANCESCO
VIA CAZZULLI
VIA CORCIONI
VIA CORRADO ALVARO
VIA DEI CEFALI
VIA DON RAFFAELE GIORDANO
VIA EMILIO NOTTE
VIA FERROVIA DELLO STATO
VIA FRANCESCO PERRI
VIA FRASCHELLI
VIA FUNARI
VIA FURCHI
VIA GIUSEPPE RIBERA
VIA MICHELE TENORE
VIA NICOLA PERGOLA
VIA PATACCHI
VIA POZINI
VIA PRISCO DI PRISCO
VIA SPACCONI
VIA VECCHIA PALMA
VIA VECCHIA SARNO
VIA VINCENZO MIGLIARO
VIALE CIMITERO
RIONE FURCHI
STRADA PROVINCIALE 328
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di lunedì 29 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO:
TRATTO I DI VIA LAVINAIO
TRAVERSA DI VIA CICERONE
VIA PALOMBA
VIA PROFICA PALIATA
VIA PURGATORIO
VIA SAN LEONARDO
VIA SANTA MARIA LA SCALA
VIA TELESE
VIA ZABATTA
VIALE ORAZIO
VIALE PLINIO
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di lunedì 29 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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