Napoli- Arresti a Piazza Municipio e Rione Traiano

Piazza Municipio: aggredisce una donna. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per lesioni personali aggravate un 34enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di piazza Municipio per la segnalazione di una donna aggredita da un soggetto.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato una donna con diverse ferite ed hanno accertato che la stessa, poco prima, era stata aggredita dall’uomo con cui era in compagnia nella struttura ricettiva.

Per tali motivi, il predetto è stato arrestato dal personale operante.

Rione Traiano: evade dai domiciliari. Arrestato un 48enne dalla Polizia di Stato.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione un 48enne milanese, con precedenti di polizia.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lattanzio, hanno notato un motociclo con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt; lo stesso, dopo essere rovinato al suolo, è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente hashish.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo era, infatti, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre lo scooter è risultato essere provento di furto ed anche per tal motivo è stato tratto in arresto dal personale operante, nonché sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.