Napoli – Arrestato un uomo per evasione

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Stanislao Pasquale Mancini dove l’uomo, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di una chiave di accensione di un’autovettura.

I poliziotti, inoltre, durante le fasi dell’identificazione, hanno accertato che la chiave era di un veicolo rinvenuto in via Casanova, risultato rubato nella stessa serata a Casalnuovo di Napoli, e che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per ricettazione e rapina.

V.B., 35enne acerrano, è stato arrestato per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione; infine, il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.