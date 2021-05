Napoli – Accoltellamento su bus, sequestrata arma da taglio e denunciate due persone

I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, durante la costante attività di controllo economico del territorio, mentre percorrevano via Foria, nei pressi di piazza Cavour di questo Capoluogo, sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato una colluttazione in corso. La stessa è poi sfociata in un’aggressione con arma da taglio avvenuta su un autobus (numero 184) della linea ANM. I finanzieri intervenuti hanno subito sedato la rissa tra i due soggetti entrambi napoletani riportando la calma tra i passeggeri e cittadini presenti. Successivamente la pattuglia ha allertato il 118 che ha portato i due soggetti presso ospedali cittadini. Nell’immediatezza dei fatti gli stessi baschi verdi hanno ricercato e ritrovato un’arma da taglio utilizzata per l’aggressione. Al termine delle attività è stata quindi sequestrata l’arma e sono stati denunciati due soggetti un 30enne e un 76enne, per rissa e lesioni personali aggravate dell’utilizzo delle armi.