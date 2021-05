Foto Fondalcampania Aps

Torre del Greco – Uomo disperso in mare ad Ercolano, sospesa la pulizia dei fondali al “Cavaliere”

Sospesa l’attività di pulizia dei fondali della località “Il cavaliere” a Torre del Greco. L’iniziativa era prevista per oggi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ma, come fa sapere l’associazione Fondalcampania Aps, “i sub sono stati dirottati per la ricerca di un uomo disperso a mare in zona Ercolano”. “I laboratori didattici per bambini ci saranno comunque. Ore 10:00 alla lega navale di Torre del Greco”, precisa l’associazione via social.