Mister Vittorio Esposito, guida esperta per l’Academy Abatese in Eccellenza Femminile Campana

Mister Vittorio Esposito, guida esperta per l’Academy Abatese in Eccellenza Femminile Campana

Mister Vittorio Esposito, classe 1994 è un allenatore di lunga esperienza che ha abbracciato la sfida di guidare la prima squadra dell’Academy Abatese nel campionato di Eccellenza Femminile Campano. Con un passato prestigioso alle spalle, che include esperienze con il Pomigliano Women in Serie B, Pomigliano Women Primavera e il Napoli Femminile Primavera, Mister Vittorio ha portato la sua leadership e la sua competenza al servizio della squadra campana.

La scelta dell’Academy Abatese

L’estate scorsa, Esposito ha abbracciato il progetto dell’Academy Abatese dopo le dimissioni da allenatore della Primavera del Napoli Femminile: “Avevo bisogno di un’avventura completamente diversa dopo le dimissioni dalla Primavera del Napoli. Rosario Alfano e Giovanni Vitiello, fondatori dell’Academy Abatese, mi hanno voluto fortemente e mi hanno illustrato il loro progetto che da subito mi ha colpito. Sono molto grato a loro per l’opportunità che mi hanno dato in un momento per me molto delicato.”

Impressioni Positive e Ambizioni di Vittoria

Dopo questa prima parte di stagione, il coach ha dichiarato: “Le prime impressioni sono estremamente positive, dispiace ovviamente aver perso i due scontri con Giugliano ed Agropoli, ma sono certo che ci rifaremo col girone di ritorno. Qui ho trovato un gruppo di ragazze fantastiche ed un ambiente ideale dove esprimermi.”

Obiettivi Chiari

Riguardo gli obiettivi stagionali, Esposito ha affermato con determinazione: “L’obiettivo è chiaramente quello di vincere il Campionato. La società ha esaudito tutte le mie richieste in senso di mercato ed io ho l’obbligo di raggiungere quello che è l’obiettivo stagionale, ovvero acquisire il diritto a partecipare nella prossima stagione alla Serie C. Non raggiungerlo lo riterrei una sconfitta personale.”

Visioni a Lungo Termine e Ruolo Cruciale dello Staff Tecnico

Guardando al futuro, mister Vittorio ha delineato lo scenario a lungo termine per la società: “L’obiettivo della società a lungo termine deve essere quello di acquisire una visibilità a livello nazionale. E’ fondamentale iniziare a confrontarsi con realtà delle altre regioni, permettendo alle ragazze di crescere in maniera più veloce.”

Sottolineando l’importanza dello staff tecnico, Esposito ha aggiunto: “Il ruolo dell’allenatore è cambiato tantissimo in questi anni e lo staff è diventato prezioso nella gestione del gruppo e degli allenamenti. Con il Prof. Giuseppe Salatiello e Mister Giovanni Esposito lavoriamo in sinergia, condividiamo tutto.”

Contributo delle Giocatrici Chiave

Esposito ha evidenziato l’importanza del team bonding: “Ritengo il rapporto con le atlete fondamentale per costruire un gruppo vincente. Con molte calciatrici ho un rapporto di amicizia e questo penso sia bellissimo, perché il calcio prima o poi passerà ma i rapporti quelli si che resteranno sempre.” Parlando delle giocatrici di rilievo come Vecchione e Musolino, ha dichiarato: “Vecchione è una calciatrice che tutti vorrebbero avere in rosa, una professionista che cura ogni dettaglio. Musolino ha grandi doti ma deve essere lei la prima a credere in se stessa e lavorare con umiltà per poter esplodere nuovamente.” Coach Esposito aggiunge: “La loro presenza ha permesso ad atlete anche più giovani come Piscopo, De Lucia, Rocco, Sarnataro e Paolillo di diventare leader all’interno del gruppo.”

Sfide per la Vittoria Finale

Infine, Mister Esposito ha tenuto a sottolineare quello che è il valore aggiunto fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo finale: “La squadra beneficia della passione che queste ragazze ci mettono, penso ad atlete che possono tranquillamente giocare in Serie B o C ed oggi, invece, sono qui a lottare ogni giorno con noi dando, in ogni allenamento e gara, il loro prezioso contributo.” Concludendo, ha indicato Agropoli, Giugliano e Grumese come principali contendenti per la vittoria del campionato e l’accesso alla Serie C.

Auguriamo un grande in bocca al lupo all’Academy Abatese, a Mister Vittorio Esposito, al suo staff e a tutte le giocatrici.

Di Caterina La Manna