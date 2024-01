Milano – Rapinano l’acconto per l’acquisto di 40 auto ibride, 3 arresti

Al termine di un’indagine per rapina, i poliziotti del commissariato Sempione della questura di Milano, hanno arrestato tre persone per rapina aggravata in concorso e ne hanno denunciata un’altra per favoreggiamento personale.

Gli investigatori, coordinati dalla procura di Milano, hanno ricostruito la dinamica degli eventi riuscendo a identificare gli autori del crimine. A metà del 2022, a Dubai, era iniziata una trattativa tra due persone per la compravendita di circa 40 automobili ibride provenienti dall’Italia e dopo gli accordi presi, l’acquirente, avrebbe mandato il nipote a consegnare un anticipo della somma pattuita.

Il 19 ottobre 2022, il 36enne che doveva consegnare un acconto di 20mila euro per conto dello zio, residente all’estero, è stato derubato del denaro che portava con sé per la trattativa, dopo essere stato chiuso in auto e minacciato con una pistola dalle tre persone inviate dal venditore.

I tre, padre di 47 anni, figlio di 20 e figliastro di 24, dopo aver rapinato la vittima a bordo dell’auto con cui erano giunti all’appuntamento e sulla quale l’avevano fatta salire, sarebbero fuggiti a bordo di una seconda auto.

Dall’analisi dei riscontri investigativi è emerso il coinvolgimento anche di un quarto uomo che è stato denunciato per favoreggiamento personale. L’uomo, un 53enne, nel periodo della rapina avrebbe ricevuto oltre 700 tra telefonate e messaggi con gli indagati e di questi molteplici contatti non aveva fornito indicazioni utili agli investigatori.