Maltempo – Allerta meteo in Campania dalle 8 alle 20 di domani: freddo, vento forte e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali, con possibili rinforzi e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

Si ricorda che il codice colore riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali. In questo caso è verde poiché non sono previste criticità in tal senso.