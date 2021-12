Napoli – Capodichino: arrestato un ricercato

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso una struttura ricettiva in viale Umberto Maddalena dove hanno rintracciato Y. L., 39enne ucraino, sottoponendolo ad arresto provvisorio ai fini estradizionali in quanto ricercato dalle autorità russe il 10 luglio 2020 dovendo espiare la pena detentiva di 10 anni per frode.