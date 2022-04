Maltempo – Allerta meteo Gialla su tutta la Campania per temporali, vento forte e mareggiate

È ancora in vigore sull’intero territorio regionale l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Campania.

Per l’intera giornata di oggi sabato 2 aprile si prevedono:

– temporali anche intensi con fenomeni di dissesto idrogeologico localizzato come allagamenti, esondazioni, caduta massi, frane.

– venti forti da ovest-sud-ovest e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il livello di criticità idrogeologica è di colore giallo.