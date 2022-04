Ercolano – Sorpreso a spacciare cocaina, in manette 67enne

Ad Ercolano i militari della locale tenenza hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti A. B. 67enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato a Traversa Mercato, nei pressi del plesso scolastico, mentre cedeva una dose di cocaina a un 43enne del posto poi segnalato alla prefettura. La perquisizione, prima personale e successivamente domiciliare, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 4 dosi della stessa sostanza. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.