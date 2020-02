Foto da Wikipedia

Londra – Parata di stelle per ricordare Zeffirelli

La grande Maggie Smith, ma anche Jeremy Irons, Robert Powel e tanti altri importanti attori shakespeariani hanno aderito all’invito dell’Ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta, che ha organizzato una serata per onorare la memoria di Franco Zeffirelli.

A partire dagli anni ’60 è stata proprio Londra a consacrare il successo internazionale del maestro fiorentino, magistrale regista dell’opera di William Shakespeare. La serata si è, dunque, dipanata tra i ricordi personali dei tanti attori presenti che hanno raccontato il talento artistico di Zeffirelli, ma anche il caratteraccio toscano, le manifestazioni di amicizia profonda, la generosità, le attenzioni da anfitrione a Firenze o nella villa di Positano, persino le doti di cuoco. A chiudere la serata è stato l’Ambasciatore Trombetta che ha ricordato “l’intenso legame tra Franco Zeffirelli e Londra, città che ne ha influenzato fortemente la vita artistica e privata. Egli stesso ha raccontato più volte il suo amore per la cultura inglese e ha riconosciuto come i lavori teatrali realizzati a Covent Garden tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 siano stati decisivi per il proprio successo professionale”.

Il memorial in onore di Zeffirelli s’inserisce nel ciclo di iniziative che l’Ambasciata dedica nel 2020 alla cultura e al genio italiano nelle arti visive. Con collaborazioni già avviate fra l’altro col British Film Institute, per la realizzazione di una rassegna cinematografica su Federico Fellini, ed eventi legati a tre importanti mostre pittoriche della National Gallery su Artemisia Gentileschi, Tiziano e Raffaello.

