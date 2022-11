Liverpool – Napoli 2-0, Spalletti: ‘Grandissima prova. Primato del girone risultato stratosferico’

“Usciamo da Anfield con la conferma di essere una grande squadra”. Luciano Spalletti analizza la sfida di Liverpool e plaude a i suoi ragazzi dopo il passaggio agli ottavo come prima del Girone.

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione, per gran parte della partita abbiamo tenuto in mano il gioco senza mai andare in affanno. Siamo riusciti a tenere bene la palla creando anche occasioni per concludere“.

“Siamo stati equilibrati e con il passare dei minuti abbiamo proseguito a tenere alta l’intensità senza mai accomodarci. Siamo andati anche alla ricerca della vittoria quando avremmo potuto accontentarci. Queste gare ti danno la certificazione che hai raggiunto un livello alto sia tecnicamente che fisicamente.”

“Da un punto di vista di mentalità siamo stati all’altezza, anzi avremmo potuto anche vincere con maggiore libertà di azione, ma era giusto essere sempre attenti perchè loro sono bravissimi e non si arrendono mai”.

“Venire qui a fare questa partita significa che hai convinzione e consapevolezza. Chiudere al primo posto in questo girone è un risultato stratosferico“.