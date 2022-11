Liverpool – Napoli 2-0, le pagelle: attacco all’asciutto, bene il centrocampo

MERET 6: bella parata in tuffo su Thiago Alcantara, miracolo su Salah che era in fuorigioco. Poteva fare forse di più sul gol dell’egiziano ma il colpo di testa era potente. Può poco sul secondo gol. Uccellato

DI LORENZO 6: legge bene le azioni in fase difensiva chiudendo bene gli spazi. Si vede di meno in sovrapposizione. Prudente

OSTIGARD 6,5: bella prova del norvegese che si vede annullare un gol dal Var per fuorigioco millimetrico. Domina sulle palle alte, gioca senza fronzoli e con personalità. Gigante

KIM 6: non era semplice tenere a bada Firmino. Qualche piccola sbavatura non manca, ma anche tante chiusure e lotte uno contro uno. Soffre un po’ sulle palle alte. Sovrastato

OLIVERA 6,5: si disimpegna bene la cospetto di Salah, copre tutta la fascia facendo valere corsa e fisicità. Esaltante

ANGUISSA 6,5: dà continuità all’ottima gara contro il Sassuolo dimostrando di aver recuperato dall’infortunio. Lotta, recupera palla, si butta negli spazi e rifinisce. Tuttocampista

LOBOTKA 6,5: è sempre lui la bussola del gioco azzurro. Manda sempre fuori giri il pressing degli inglesi, si libera con disinvoltura aprendo spazi importanti. Visionario (dall’82’ ZIELINSKI s.v.)

NDOMBELE 6: fa tanto lavoro sporco per arginare gli inserimenti dei Reds. Si vede con qualche inserimento, non manca qualche errore in appoggio. Nel complesso non demerita. Solido (dall’89’ RASPADORI s.v.)

POLITANO 5,5: trova pochi varchi per dare sfogo alle sue scorribande. Tanto sacrificio in fase di non possesso ma incide poco negli ultimi sedici metri. Imbottigliato (dal 70′ LOZANO 6: non crea molto ma prova a dare vivacità e maggiore imprevedibilità agli attacchi azzurri. Quando il Liverpool si butta in avanti prova ad approfittarne ma senza fortuna. Volenteroso)

OSIMHEN 5,5: non ottiene tanti palloni giocabili. Sgomita e fa a sportellate con la difesa inglese ma non riesce a rendersi realmente pericoloso. Ingabbiato (dall’89’ SIMEONE s.v.)

KVARA 6: soliti spunti importanti ma stavolta non sempre riesce e a creare presupposti importanti. Gara difficile e spigolosa, poche volte viene innescato a dovere. Frenato