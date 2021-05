Libia – Spari contro pescherecci italiani, ferito comandante

Un peschereccio italiano, impegnato con altre due imbarcazioni in una battuta di pesca al largo delle coste di Bengasi, è stato mitragliato da una motovedetta militare libica. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito il comandante.

La Marina ha smentito di aver sparato contro pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi “colpi di avvertimento in aria” per fermare imbarcazioni da pesca che avrebbero sconfinato in acque territoriali libiche.