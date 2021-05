Filippine – Emergenza Covid-19, carcere per chi indossa male la mascherina

Il presidente filippino Duterte ha ordinato alla polizia di arrestare chiunque non indossi correttamente le mascherine per prevenire il contagio da Covid-19, anche le persone che le portino sotto il naso. La nuova direttiva è stata emanata dopo una riunione del suo gruppo di lavoro sul Covid-19. Migliaia di persone sono state sanzionate per aver infranto le regole emanate per combattere il Covid-19, inasprite ulteriormente alla fine di marzo.