Emergenza Coronavirus – L’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca

La Commissione Europea, per il momento, non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca. La scadenza dell’attuale accordo è prevista alla fine di giugno. Lo ha reso noto il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton.