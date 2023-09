Lecce – Napoli 0-4, le pagelle: Ostigard colosso, Osimhen famelico. Gaetano scatenato

MERET 6: bravo a respingere un tiro da fuori di Kristovic, per il resto mai seriamente impegnato anche se buca clamorosamente sul gol annullato a Strefezza. Graziato

DI LORENZO 6,5: solita gara di grande sostanza e dinamismo. Dalle sue parti non si passa, si sgancia sempre quando può. Garanzia

OSTIGARD 7: sta crescendo gara dopo gara. Suo il gol del vantaggio con uno stacco di testa perentorio, sempre attento e deciso nelle chiusure. Colosso

NATAN 6,5: sta dando continuità alle sue prestazioni. Grande concentrazione e senso della posizione, sempre pulito e puntuale negli interventi. Affidabile

OLIVERA 6: si limita a presidiare la zona lasciando campo aperto a Kvara. Nessuna sbavatura particolare. Diligente

ZIELINSKI 7: confeziona l’assist per la rete di Ostigard, tante giocate di qualità per dare maggiore brio alla manovra. Ci prova anche da fuori. Elettrizzante (dall’81’ GAETANO 7: cala il tris con una bella conclusione angolata da fuori, si guadagna anche il penalty dello 0-4. Conferma di poterci stare nella rosa dei campioni d’Italia. Scatenato)

LOBOTKA 6,5: dopo le prime uscite sotto tono si sta riprendendo in mano le redini del gioco azzurro. Tocca tanti palloni, si sacrifica anche nei ripiegamenti. Prezioso (dal 75′ CAJUSTE s.v.)

ANGUISSA 6,5: anche lui in netta ripresa. Molto più brillante a livello atletico, si vede molto in entrambe le fasi di gioco. Si lancia sempre negli spazi. Eclettico

LINDSTROM 5,5: un passo indietro rispetto all’ultima gara, non trova molti varchi per inserirsi. Opaco (dal 67′ POLITANO 6,5: buon impatto sul match, col suo dinamismo mette in ansia costante la difesa di casa. Realizza il rigore dello 0-4. Incisivo)

SIMEONE 6: tanto movimento, spalle alla porta è difficile togliergli palla. Gran lavoro nel far salire la squadra, vicinissimo al gol con un gran tiro da fuori che sfiora il palo. Presente (dal 45′ OSIMHEN 7: entra e timbra subito il cartellino raddoppiando di testa, si è messo subito alle spalle il rigore sbagliato a Bologna. Famelico)

KVARA 7: sempre nel vivo del gioco, con le sue sterzate crea sempre scompiglio. Pennella una palla bellissima per il gol di Osimhen. Esaltato (dal 67′ RASPADORI 6: entra col piglio giusto, anche se non ha grosse chance dialoga bene con i compagni. Attivo)