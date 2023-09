Lecce – Napoli: 0-4. Poker al Via del Mare: gioco, spettacolo e gol. Il Napoli è tornato!

Finisce 4-0 per gli azzurri al Via del Mare di Lecce, grazie ai gol di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Possesso di palla, trame fitte, reparti compatti e cinismo sottoporta: questi gli ingredienti messi in campo dal Napoli di Garcia contro il Lecce oggi. Partita dominata ed a senso unico, con gli azzurri che hanno ritrovato lo smalto dello scorso anno, dominando per l’intera gara. Tutti bravi, ma una menzione speciale va a Anguissa, vero dominatore dalla metà campo in avanti, ed al duo Natan-Ostigard, molto ordinati e vere sorprese di questo inizio campionato. In attesa delle gare delle milanesi, gli azzurri sono ora ad un punto dalla vetta, ma la buona notizia è la ritrovata forma fisica-tecnico-tattica, che sembrava smarrita ad inizio stagione.

Lecce Napoli: 0-4 (0-1)

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (61′ Dorgu), Blin (61′ Gonzalez), Ramadani, Rafia (61′ Ouden), Strefezza (71′ Piccoli), Krstovic, Almqvist (82′ Cortizen). All. D’Aversa.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka (75′ Cajuste), Zielinski (83′ Gaetano), Lindstrom (58′ Politano), Kvaratskhelia (58′ Raspadori), Simeone. All. Garcia.

Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori:: 16′ Ostigard, 51′ Osimhen, 88′ Gaetano

Note: ammoniti Simeone, Kvaratskhelia, Gallo, Ramadani, Gonzalez

Foto sscnapoli.it