L’artista australiano Mike parra alla Fondazione Morra

Continua ad arricchirsi e ad arricchire la città con il suo ruolo di attrattore culturale, fucina di sperimentazioni e casa dell’arte la Fondazione Morra. Giovedì 28 settembre inaugurerà infatti l’ultima mostra, presso gli spazi di Casa Morra in Salita San Raffaele, dell’artista australiano Mike Parr, dal titolo L’intima Resistanza– the Intimate Resistance, a cura di Eugenio Viola.

Mike Parr è uno degli artisti contemporanei più significativie influenti, che ha da sempre incentrato la sua ricerca sul sé, sull’interiorità, ma anche sulla sfida delle ortodossie formali e culturali, attraverso l’utilizzo dei linguaggi più diversi dalla fotografia alla scultura, dal disegno alla performance, utilizzando anche il corpo come terreno di indagine dei confini dell’arte. Parr, che è attualmente direttore del MAMBO – Museo de Arte Moderno de Bogotá, ha deciso di donare una parte cospicua del suo archivio alla Fondazione e inaugurerà l’esposizione delle opere giovedì 28 alle 18.00 con la performance inedita,“Blind Painting Towards a Hole and a Head” , dedicata a Napoli.

Cristina Basso