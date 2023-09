Il festival di Marracash all’Ippodromo di Agnano

Il festival di Marracash all’Ippodromo di Agnano

Una folla di 55.000 fan da tutto il Sud Italia invaderà sabato 30 settembre l’Ippodromo di Agnano per il mega concerto del rapper Marracash previsto alle 21.15, con apertura dei cancelli a partire dalle 16.30. Il concerto si volgerà nell’ambito del rilancio dell’impianto sportivo dopodiversi anni di stop agli eventi musicali, grazie proprio a Marracash che è direttore artistico di questo MarrageddonFestival che vedrà sul palco ospiti come Madame, Geolier, Lazza ed altri. L’evento sarà seguito in diretta su diversi canali quali M20 e Radio Deejay mentre su Amazon Music Twitch andrà in onda il livestream della serata.

Cristina Basso