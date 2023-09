La mostra di Jan Fabre allo Studio Trisorio

di Cristina Basso

Inaugurerà giovedì 28 settembre alle 18.30 presso la galleria d’arte Studio Trisorio in via Riviera di Chiaia, 215 la nuova mostra deTo Eusebia, Laura and Joanna del celebre artista belga Jan Fabre che ha costruito un fortissimo legame con Napoli, proprio grazie allo Studio Trisorio.

Al centro della mostra il femminile declinato attraverso tre donne: Eusebia, colei che raccolse il sangue di San Gennaro, la gallerista Laura Trisorio e Joanna De Vos, moglie dell’artista.

Ad Eusebia è dedicato un mosaico con elementi legati al culto del santo, due ampolle, la mitra e due chiavi.

L’organo dell’amore con l’albero della vita (studio), dedicata a Laura Trisorio è invece una scultura che rappresenta l’anatomia di un cuore di rose e perle, su cui campeggia un metaforico albero della vita a forma di croce.

Infine Il numero 85 con ali d’angelo (studio) è ispirata al “teschio alato” in marmo di Lazzari che si trova nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco.

In mostra ci sono anche 18 disegni che costituiscono gli studi preparatori per la creazione delle tre sculture. Si tratta di opere su carta realizzate con il sangue dello stesso artista, matite colorate e un pennello sottile che ricalca le piccolissime sculture a forma di corni, perle e rose ottenute con il prezioso corallo rosso del Mediterraneo.