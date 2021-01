Fonte e foto legapro.com

La Lega Pro ricorda Artemio Franchi

La Lega Pro ha ricordato ieri Artemio Franchi a 99 anni dalla sua nascita. Il dirigente, infatti, nacque l’8 gennaio 1922.

” Noi della Serie C – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- lo ricordiamo, altresì, come colui il quale “ha inventato” e fondato 61 anni fa questa esperienza originale ed unica di Lega, che ha una identità ed un ruolo non paragonabile con nessuna altra esperienza europea e mondiale. Il perché è semplice, nessuna nazione ha avuto, come l’Italia la sua storia segnata da quella dei Comuni. La Serie C è il calcio della storia dei Comuni d’Italia, è il calcio che fa bene al Paese. Non a caso Artemio Franchi promulgò l’atto costitutivo della Lega a Firenze, la “capitale emblematica e riconosciuta” dei Comuni d’Italia. Ad Artemio Franchi va il ricordo deferente di tutti i club della Serie C.”