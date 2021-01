Serie A – La Juve ferma il Milan, ko Inter e Napoli. Bene Roma e Atalanta

Si ferma la corsa dell’Inter dopo 8 vittorie di fila nel turno dell’Epifania. I nerazzurri cadono 2-1 a Marassi per mano della Sampdoria. Non ne approfitta il Milan, che con tante assenze perde l’imbattibilità perdendo 3-1 contro la Juventus. I bianconeri salgono al quarto posto a -7 dai rossoneri e con una partita in meno. Clamorosa la sconfitta interna del Napoli, che domina per larghi tratti fallendo tante occasioni per poi perdere 2-1 in casa contro lo Spezia. Gli azzurri scivolano al sesto posto a -1 dal Sassuolo quinto. Vince ancora la Roma, che si sbarazza facilmente del Crotone vincendo 3-1 allo Scida e salendo a -3 dagli uomini di Conte. Tre punti anche per Sassuolo ed Atalanta. I neroverdi si riprendono dopo la batosta di Bergamo e battono 2-1 il Genoa mentre gli orobici rifilano un secco 3-0 al Parma restando in orbita Champions. Quarto ko consecutivo per i ducali che scivolano ad una sola lunghezza dal terz’ultimo posto, una sconfitta che costa la panchina al tecnico Liverani. Si complica anche la classifica del Cagliari, che perde 2-1 in casa contro il Benevento e incappa nella terza sconfitta di fila. Il Torino esce invece dalla zona retrocessione strappando nel finale l’1-1 in casa contro il Verona. Termina 2-2 il confronto tra Bologna e Udinese, con i friulani che agguantano il pari in pieno recupero. Bene infine la Lazio, che all’Olimpico si impone per 2-1 sulla Fiorentina.