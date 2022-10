La guardia costiera turca prende a bastonate barcone di profughi spingendoli con forza verso la Grecia

La guardia costiera turca che con lunghi bastoni colpisce un barcone pieno di migranti spingendoli con forza verso la Grecia, in violazione del diritto internazionale, attraverso il Mar Egeo. E’ quanto mostra un video choc consegnato al ministro dell’Immigrazione e dell’asilo greco, Notis Mitarakis, che l’ha postato su Twitter il 5 ottobre. L’episodio sarebbe avvenuto in acque turche. Nel filmato di circa 2 minuti si vedono delle persone che indossano giubbotti di salvataggio su un gommone mentre vengono colpite con dei bastoni da alcuni uomini in piedi su una imbarcazione della Guardia Costiera turca. L’audio riporta anche delle grida in arabo e farsi. Il video arriva poche ore dopo le accuse di Recep Tayyip Erdogan alla Grecia per la sua gestione della migrazione. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i migranti intrappolati al confine greco-turco in un gioco politico, pagano il prezzo del fallimento dell’Europa. Di seguito il link del video choc che mostra la guardia costiera turca mentre colpisce con dei bastoni un gruppo di migranti a bordo di un barcone diretto in Grecia, attraverso il Mar Egeo: https://www.itemfix.com/v?t=jzyvc8&jd=1