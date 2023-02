Kenya – Incendio in un resort, in ospedale due turiste italiane

Due turiste italiane sono state ricoverate in ospedale a seguito del devastante incendio avvenuto questa mattina in un resort in Kenya, dove soggiornano attualmente migliaia di italiani. Le due donne non sono in pericolo di vita. L’Ambasciata d’Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo l’evolversi della situazione.