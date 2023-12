Juventus – Napoli 1-0, le pagelle: Kvara sprecone, Rrahmani sovrastato

MERET 6: non ha colpe sul gol di Gatti, nel complesso poco impegnato. Incolpevole

DI LORENZO 6: non può mai rifiatare e getta sempre il cuore oltre l’ostacolo. Spinge e mette diversi palloni interessanti in mezzo. Stakanovista

RRAHMANI 5,5: si perde Gatti in occasione del gol, poco presente nel gioco aereo. Sovrastato

JUAN JESUS 6: riportato al centro della difesa tiene bene a bada Vlahovic. Presidia con personalità la sua zona. Solido

NATAN 5,5: da terzino sinistro fa fatica, non sfigura in fase difensiva ma non garantisce la giusta spinta. Bloccato (dal 71′ ZANOLI 6: conferisce maggiore intraprendenza e gamba, meriterebbe più spazio in questa situazione di emergenza. Voglioso)

ANGUISSA 5,5: solo a tratti si fa vedere in inserimento e scherma poco la difesa. Cala col passare dei minuti. Svagato

LOBOTKA 5,5: prova sempre a ripartire dal basso ma non trova molti spunti. Si sacrifica molto ma da lui ci si aspetta di più. Scolastico (dall’86’ CAJUSTE s.v.)

ZIELINSKI 5,5: unico lampo il lancio per Osimhen nell’occasione fallita da Kvara. Per il resto si vede poco. Oscurato (dal 63′ ELMAS 5,5: stavolta non dà il solito apporto a gara in corso. Abulico)

POLITANO 6: inizia bene impensierendo la difesa bianconera con le sue solite incursioni. Cala un po’ ma resta sempre attivo. Elettrico (dal 72′ RASPADORI s.v.)

OSIMHEN 6: regala a Kvara un pallone d’oro che il georgiano spreca. Segna ma era in offside, per il resto poco assistito. Isolato

KVARA 5: pesa come un macigno la clamorosa occasione fallita a tu per tu con il portiere juventino. Gioca molto al di sotto delle sue possibilità. Sprecone (dall’86’ SIMEONE s.v.)