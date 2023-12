Juventus- Napoli: 1-0. Gatti non perdona, azzurri spreconi con Kvara e Di Lorenzo

La Juventus batte il Napoli per 1-0, grazie ad una rete di Gatti, che al 50° sovrasta Rrahamani e Di Lorenzo e batte Meret. Terza sconfitta consecutiva per il Napoli di Mazzarri, che nel primo tempo spreca troppe occasioni limpide: clamorosa la palla buttata fuori da Kvara al 27°, tutto solo davanti al portiere avversario, si lascia ipnotizzare e sbaglia. Non fa meglio Di Lorenzo al 38°, facendosi respingere un tiro a botta sicura dal portiere polacco.

Rispetto alle partite precedenti si è visto un Napoli più ordinato e meglio messo fisicamente. Ma nel calcio se non segni, non fai punti.

Ora gli azzurri sono lontanissimi dalla vetta e domani saranno fuori dalla zona Champions.

Tabellino

Juventus- Napoli: 1-0 (pt 0-0)

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (90′ Rugani), McKennie (90′ Iling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (83′ Alex Sandro), Chiesa (83′ Keane), Vlahovic (70′ Milik). Allenatore: Allegri

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (72′ Zanoli), Anguissa, Lobotka (86′ Cajuste), Zielinski (65′ Elmas), Politano (72′ Raspadori), Kvaratskhelia (86′ Simeone), Osimhen. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 51′ Gatti

Note: ammoniti Kvaratskhelia, Bremer, Juan Jesus, Cajuste, Locatelli, Osimhen