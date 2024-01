Ischia – In possesso di droga, arrestato 43enne

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Cardinale Lavitrano, nel Comune di Forio d’Ischia, un uomo che, con atteggiamento circospetto, è salito a bordo di un veicolo.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il predetto poco distante, in via Monsignor Schioppa, rinvenendo nel veicolo un sacchetto contenente un involucro contenente circa 55 grammi di cocaina.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato rinvenendo, nascosti nel camino, 2 bilancini di precisone e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, un 43enne di Forio d’Ischia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.