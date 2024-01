Torre del Greco – La panetteria Cesto Bakery nella trasmissione “Il forno delle meraviglie”

“Il forno delle meraviglie”, trasmissione alla ricerca dei migliori professionisti italiani nel campo dei prodotti da forno, arriva a Torre del Greco. In particolare, il conduttore della trasmisisone Fulvio Marino ha selezionato Cesto Bakery di Catello Di Maio. Cesto Bakery è un laboratorio dove si studiano e sperimentano le diverse tipologie di farine, puntando ad una vasta scelta di pani dalla qualità eccellente. La panetteria vanta anche ottimi croissant, per i lievitati da prima colazione, e pizza in pala e nel padellino. Il programma andrà in onda il 12 gennaio 2024 alle ore 21:20 suRealTime TV.