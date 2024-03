Inter – Napoli 1-1, le pagelle: Juan Jesus decisivo, Meret felino

MERET 6,5: doppio miracolo su Darmian e Lautaro, non può nulla sul gol nerazzurro. Diverse parate importanti anche nella ripresa. Felino

DI LORENZO 6: parte molto sulle sue in fase offensiva faticando ad accompagnare l’azione. Poi nella ripresa alza il ritmo e si vede di più. Diesel

RRAHMANI 6,5: nessuna sbavatura a livello individuale, tiene bene a bada Lautaro. Autore di chiusure importanti. Tignoso

JUAN JESUS 6,5: qualche buona chiusura soprattutto nel primo tempo, risucchiato anche lui all’indietro sul gol di Darmian. Ha il grande merito di trovare il gol del pari. Decisivo

OLIVERA 5,5: si vede pochissimo in sovrapposizione, non riesce a coprire tutta la fascia. Opaco (dal 74′ MARIO RUI s.v.)

TRAORE 5,5: non trova molti varchi per inserirsi tra le linee, scarso apporto anche in fase di non possesso. Spento (dal 70′ CAJUSTE 5,5: non incide più di tanto, poco coinvolto. Impalpabile)

LOBOTKA 6: prova a far girare palla ma gli azzurri non alzano troppo il baricentro. Costretto anche al lavoro sporco. Sacrificato

ANGUISSA 5,5: fatica a tenere collegati i reparti, non garantisce il giusto filtro. Poco attivo anche negli ultimi sedici metri, spreca una buona chance. Fermo

POLITANO 5,5: si sente la mancanza dei suoi strappi, non salta mai l’uomo. Finisce puntualmente imbottigliato nel traffico delle maglie nerazzurre. Imbrigliato (dal 91′ NGONGE s.v.)

RASPADORI 5: tocca pochi palloni, quasi mai nel vivo del gioco. Non riesce a tenere palla e dialogare con i compagni. Abulico (dal 74′ SIMEONE s.v.)

KVARA 5,5: gara molto anonima la sua. Da lui ci si aspetta sempre la giocata che stavolta non arriva. Poco pericoloso. Fumoso (dal 91′ LINDSTROM s.v.)