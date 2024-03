Inter- Napoli: 1-1. Juan Jesus risponde a Darmian, ma la zona Champions si allontana

Finisce 1-1 il posticipo di Serie A tra Inter e Napoli; a Darmian risponde Juan Jesus. Partita equilibrata, tra i prossimi Campioni d’Italia e gli attuali. Un tempo per uno, con gli azzurri meglio nella ripresa.

Un pareggio che serve poco agli uomini di Calzona, complici le vittorie di Roma e Bologna, la zona Champions si allontana di altri 2 punti: gli azzurri sono a meno 6 dal quinto posto e meno 9 dal quarto.

Bene Juan Jesus, migliore in campo, non solo per il gol ma per la solidità difensiva trasmessa al reparto.

Tabellino

Inter-Napoli:1-1 (pt 1-0)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (31 Bisseck dal 45′), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (17 Buchanan dal 84′), 23 Barella (16 Frattesi dal 71′), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (2 Dumfries dal 78′); 9 Thuram, 10 Lautaro (70 Sanchez dal 78′). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 21 Asllani, 49 Sarr, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera (6 Mario Rui dal 74′); 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré (24 Cajuste dal 71′); 20 Politano (29 Lindstrom dal 92′), 81 Raspadori (18 Simeone dal 74′), 77 Kvaratskhelia (26 Ngonge dal 92′). A disposizione: 4 Contini, 95 Gollini, 3 Natan, 9 Osimhen, 20 Zielinski, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard. Allenatore: Francesco Calzona. Arbitro: La Penna. Assistenti: Berti – Perrotti. IV: Feliciani. VAR: Di Paolo. AVAR: Valeri Marcatori: 43′ Darmian (I), 82′ Juan Jesus (N)

Ammoniti: 36′ Pavard (I), 52′ Lobotka (N), Barella (I), 89′ Inzaghi (I) Recupero: 1′ – 3′