Inter – Napoli 1-0, Spalletti: ‘Poco brillanti rispetto al solito, meno qualità in fase offensiva’

“Abbiamo avuto poca qualità e siamo stati meno brillanti rispetto al solito“. Luciano Spalletti commenta così la sconfitta di san Siro, il primo stop del Napoli in campionato.

“Non siamo riusciti a far girare il pallone con la velocità di sempre. Per il resto la partita l’abbiamo fatta, ma dovevamo essere più bravi a trasmettere il gioco sulla trequarti. In fase offensiva non abbiamo inciso come avremmo dovuto“.

“Sicuramente siamo una squadra che può fare molto di più. Stasera non ci siamo riusciti e abbiamo anche pagato qualche imprecisione che poi ci è costata la partita“.

“L’Inter è una squadra fisica e se il nostro giro palla era lento, loro ci hanno aggrediti facendo ciò che avevano preparato. Però non è il caso di demoralizzarsi”.

“Non cambia nulla stasera. Siamo molto fiduciosi del nostro valore e della forza dei nostri calciatori. Poi se qualcuno ogni tanto è meno brillante rispetto agli standard, ci può stare”.

“Da domani riprendiamo il lavoro, dobbiamo ritrovare la nostra forma migliore e sappiamo che il percorso è quello giusto. Si ricomincia subito per ripartire”.