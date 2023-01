Inter – Napoli 1-0, le pagelle: attacco asfittico, male anche la difesa

MERET 6: graziato in diverse occasioni, reattivo sulla conclusione ravvicinata di Di Marco. Non può nulla sulla zuccata di Dzeko. Fulminato

DI LORENZO 5: lascia troppo spazio a Di Marco, soprattutto in occasione del gol. Poco lucido, male in entrambe le fasi. Irriconoscibile

RRAHMANI 5,5: in difficoltà alle prese con Dzeko, se lo perde nell’azione del gol ma tutta la difesa era posizionata male. Affannato

KIM 5,5: una buona chiusura su Lukaku in avvio, poi soffre le imbucate e i movimenti degli attaccanti nerazzurri. Non riesce a tenere compatta la retroguardia. Opaco

OLIVERA 5,5: trova pochi spunti in sovrapposizione, lascia qualche buco di troppo alle sue spalle. Fatica a garantire corsa e fisicità. Bloccato

ANGUISSA 5,5: non demerita nella prima parte di gara, quando contribuisce a tenere alta la squadra. Poi cala vistosamente dimostrando di non essere in gran condizione. Inceppato (dal 77′ NDOMBELE s.v.)

LOBOTKA 6: recupera diversi palloni e li gestisce con la solita intelligenza tattica. Meno veloce di pensiero, la squadra lo aiuta poco. Temerario (dall’85’ SIMEONE s.v)

ZIELINSKI 5: da lui ci si aspetta sempre il guizzo giusto e gli inserimenti. Stavolta tocca pochissimi palloni restando spesso ai margini del gioco. Corpo estraneo (dal 65′ RASPADORI 6: prova a dare imprevedibilità e brillantezza al gioco offensivo. Si vede in un paio di occasioni, Onana respinge il suo tiro a botta sicura. Peperino)

POLITANO 5: si vede davvero poco. Non salta quasi mai l’uomo, anche in fase di ripiegamento non aiuta. Fantasma (dal 65′: LOZANO 5,5: non un grande impatto sul match. Non trova spazio per i suoi tagli, fatica a dialogare con i compagni. Invisibile)

OSIMHEN 5,5: lotta generosamente su ogni pallone ma con scarsi risultati. Praticamente non calcia mai in porta, servito poco e male dai compagni. Abulico

KVARA 5,5: prova sempre a creare qualcosa ma stavolta viene murato quasi sempre. Si becca qualche calcione, ci mette impegno ma non incide come sa fare. Imbrigliato (dal 76′ ELMAS s.v.)