Insediato il Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo

Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la seduta di insediamento del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. Nel corso del suo intervento introduttivo, il Sottosegretario ha sottolineato la particolare attenzione e sensibilità del Presidente Meloni e la volontà del Governo, con il Comitato, di potenziare la sinergia e il coordinamento tra tutte le Amministrazioni dello Stato e il mondo dell’associazionismo impegnato per conservare la memoria e promuovere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo.