Honolulu, su Italia 1 è andata in onda la prima puntata dello spettacolo “Made in Naples”

Con uno share del 4,7% ed una media di 887.000 spettatori è andata in scena ieri la prima puntata di Honolulu, lo show di intrattenimento comico di Italia 1, condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Tra i comici molti volti noti proveniente da Made in Sud, in particolare Francesco Cicchella, che si è esibito in una doppia imitazione di Achille Lauro e Ultimo; i Ditelo Voi, con una simpatica parodia sul trio della nazionale Immobile, Insigne e Donnarumma ed Enzo e Sal, il duo di San Giorgio a Cremano che ha messo in campo uno dei loro cavalli di battaglia più famosi, i condomini alle prese con la raccolta differenziata. Uno show gradevole, che ha riportato la comicità in tv, che però non ha ricevuto il giusto premio dagli ascolti, sia per la contemporaneità del calcio di Serie A, che per alcuni programmi (Chi l’ha visto), film (Pretty Women) e serie TV (Coliandro e Luce dei tuoi Occhi) pietre miliari della tv generalista.