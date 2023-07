Grecia – Cameriere a Rodi serve i clienti in mare con il vassoio in mano: indignazione online

Sta suscitando indignazione foto e un video che sta circolando sui social nelle ultime ore e mostra un cameriere di un noto bar sulla spiaggia di Rodi che consegna un ordine quasi… nuotando. Come si vede nel video, il cameriere con in mano il vassoio del cibo entra in mare, con l’acqua che arriva appena sotto il collo per consegnare l’ordine ai clienti, che si trovano su una pedana di legno. Per questo particolare incidente c’è stato un intervento del ministro del Lavoro Adonis Georgiadis, che ha detto in un tweet che “ci saranno i controlli necessari”. “Per la vicenda in questione sono già stato contattato dalla SEPE e verranno effettuati i controlli necessari”, ha scritto il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. L’intervento dei ministeri del Lavoro e della Navigazione è stato provocato dalle immagini che hanno portato alla luce “condizioni di lavoro disumane ”. A provocare l’immediato intervento di due ministeri, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato il video che ritrae un giovane cameriere che consegna le ordinazioni in un bar sulla spiaggia di Rodi quasi nuotando. Il nuovo ministro del Lavoro, Adonis Georgiadis, nel suo incarico sottolinea che le procedure prescritte sono state immediatamente avviate e che già un ramo del servizio locale dell’Ispettorato del lavoro sta conducendo un audit sull’accaduto. Il presidente dei lavoratori dell’Alimentazione e del Turismo chiede anche risposte alla Guardia Costiera e alle autorità competenti in merito alla presenza dei necessari permessi per la realizzazione di piattaforme in mare che fungano da tavoli e “ritrovi” per i bagnanti, o se tutto ciò sia arbitrario . “La giungla del lavoro” nel turismo e nell’industria alimentare è intensa e devono esserci interventi e misure immediati per scoraggiare i datori di lavoro dall’imporre condizioni di lavoro disumane ai propri dipendenti. Ecco il link delle immagini delle condizioni di lavoro disumane: https://www.itemfix.com/v?t=d330tu&jd=1