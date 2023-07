Australia – Subacqueo trova Rolex di 40 anni in fondo al mare e funziona ancora

La fortuna ha sorriso a un subacqueo australiano di nome Matt Cuddihy. Mentre faceva snorkeling a Noosa Heads ed esplorava il fondo dell’Oceano Pacifico sotto una roccia, ha trovato un orologio Rolex. Cuddihy notò uno oggetto tra le rocce e la sabbia. In questa insolita ambientazione si è imbattuto in un Rolex Submariner. In un primo momento ha pensato che fosse un’imitazione economica, ma poi ha scoperto che si tratta di un Rolex autentico, prodotto tra il 1960 e il 1980. Il subacqueo ha spiegato sui social come ha trovato l’orologio. “Ho trovato sette pinne da tavola da surf incastrate tra le rocce. Guardando, ho notato un Rolex Submariner con il cinturino incastrato sotto una roccia. Il vetro è stato parzialmente smerigliato dalla sabbia che si muoveva attorno ad esso per così tanto tempo”, ha descritto. Eccitato, recuperò con cura l’orologio dall’oceano e lavò via la sabbia, il sale e gli organismi accumulati con acqua dolce. La cassa e la lunetta sono segnate dal mare e il vetro presenta molti graffi. Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, funziona ancora. “Aveva un cattivo odore e presentava una notevole corrosione sulla lunetta, ma la lancetta dei secondi si muoveva ancora. La corona è bloccata, quindi tecnicamente mostra ancora l’ora, ma non nel mio fuso orario”, ha osservato.