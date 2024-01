Gragnano/Castellammare – Controlli dei carabinieri, un arresto per droga

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio T. M., 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 75 grammi di hashish e 23 di marijuana. Con gli stupefacenti anche 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

M. è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

L’arresto del 21enne si è concretizzato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio organizzato dai Carabinieri della compagnia stabiese.

Denunciato un sorvegliato speciale, sorpreso in strada nonostante l’obbligo di rimanere in casa tra le 20 e le 8 del mattino.

Ancora droga nel centro stabiese. 4 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacente.

Non sono mancati controlli alla circolazione, 13 le violazioni al codice della strada contestate ad altrettanti automobilisti.