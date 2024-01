Sant’Antonio Abate – Lavoratori in nero in un bar: multa da 16mila euro

Lavoro sommerso nella lente dei controlli dei carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate e del Nil di Napoli. I militari hanno sanzionato l’amministratore unico di una società. Nel bar di via Roma, infatti, sono stati trovati – sui 4 presenti – ben 5 lavoratori in nero.

Due le violazioni amministrative contestate per un totale di 16.900 euro.