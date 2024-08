Giamaica – Squalo tigre stacca testa e braccio sinistro a subacqueo di 16 anni

Uno squalo tigre ha attaccato e ucciso a morsi un 16enne davanti agli occhi increduli e impauriti dei presenti. Non è la scena di un film horror, ma un fatto davvero accaduto qualche giorno fa su una spiaggia al largo della costa settentrionale della Giamaica Il giorno successivo all’attacco i soccorritori hanno scoperto il suo corpo privo di testa e del braccio sinistro. Il terribile sospetto è che lo studente Jahmari Reid, 16 anni, è stato probabilmente attaccato e morso a morte da uno squalo tigre mentre pescava con il fucile! Dopo l’incidente, numerose persone si sono radunate a Falmouth Fishing Beach. Il corpo è stato portato a riva lì. Il padre di Jahmari, Michael Reid, era tra le persone presenti, riferisce la piattaforma Jamaica Observer. L’uomo di professione tassista non riesce a credere all’incidente. Aveva più volte sconsigliato al figlio di fare pesca subacquea in queste acque: “Litigavamo spesso a riguardo. Ha pescato senza bisogno, non c’era un buon motivo”. Il pescatore Christopher Reynolds ha detto che un enorme squalo tigre è stato avvistato dopo che i subacquei hanno scoperto il braccio mozzato dello studente: “Tutti i pescatori sono usciti e mentre si tuffavano per raccoglierlo, hanno visto il grande squalo. Hanno sparato all’animale, ma non lo hanno colpito, dice Reynolds. È determinato a trovare lo squalo assassino, ucciderlo e recuperare la testa del ragazzo dallo stomaco dello squalo. Questo è comune nelle zone in cui le persone sono state uccise dagli squali, dice il pescatore. Fritz Christie, presidente del gruppo di pescatori locale Benevolent Society, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene che lo squalo abbia seguito una nave da crociera nelle acque di Falmouth. Ha detto al Jamaica Observer: “Quando la nave ha lasciato la zona, lo squalo è rimasto lì. E il ragazzo è uscito a pesca quando fu attaccato dallo squalo.” Christie consiglia a tutti i pescatori con praticano la pesca subacquea di prestare estrema cautela.