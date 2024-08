Australia – Squalo attacca una barca

Momenti di paura per un pescatore diportista al largo della Sunshine Coast, nell’Australia del Sud, quando un grande squalo bianco di 4.5 metri ha deciso di aggredire l’imbarcazione, come accade nel celebre film. Domenica 25 agosto 2024, Jayden Grace stava pescando a Mooloolaba, al largo della Sunshine Coast, quando uno squalo ha iniziato a girare intorno alla sua barca. Il video mostra il grande squalo che gira intorno alla barca, mentre il suo amico cerca di recuperare un pesce dall’altro lato della barca. Dopo circa un minuto di volo intorno alla barca, il grande squalo bianco si volta verso di essa, cercando di staccarne un pezzo. “Woah! Woah! Woah! Mi ha appena morso la barca!” urla il signor Grace. “Penso che sia ora di andare.” Il filmato mostra il momento in cui lo squalo esce dall’acqua e tenta di mordere la barca, prima di girarsi, lanciare la coda fuori dall’acqua e nuotare di nuovo verso il mare. Il video, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha già iniziato a fare il giro su Internet, suscitando un intenso interesse tra gli scienziati e il pubblico, poiché solo sentire “squalo bianco” provoca preoccupazione