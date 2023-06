Germania – Padre dimentica in auto il figlio di 18 mesi: morto

Germania/Giessen. Secondo gli inquirenti, il padre di 37 anni potrebbe aver accidentalmente lasciato il figlio nel suo veicolo lo scorso mercoledì mattina. L’auto era in sosta in un parcheggio. Nel pomeriggio il padre ha scoperto il bambino senza vita in auto e ha immediatamente allertato la polizia e i soccorsi. La procura competente ha aperto un’inchiesta. Il corpo del bimbo è stato trasferito all’istituto di medicina legale per l’autopsia che ha stabilito che la causa della morte era da “surriscaldamento acuto”. Il tragico incidente evidenzia ancora una volta quanto sia pericoloso lasciare bambini in un’auto parcheggiata, anche per poco tempo, soprattutto con temperature elevate Incidenti di questo tipo sono capitati anche negli ultimi anni. Basta a queste tragedie, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sono sicuramente evitabili con la semplice attenzione di prendersi cura dei propri figli.