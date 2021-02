Genoa – Napoli 2-1, le pagelle: Maksimovic disastroso, Demme e Politano i migliori

OSPINA 6: può fare poco sui due gol di Pandev. Un errore non da lui il passaggio errato che rischia di innescare di nuovo i rossoblù, per il resto mai impegnato. Fulminato

DI LORENZO 6: non si vede molto in fase di spinta, non ha particolari responsabilità nelle azioni dei gol subiti. Onesto

MAKSIMOVIC 4,5: da un suo passaggio sbagliato a Demme nasce il primo gol di Pandev. Non dà sicurezza, troppo spesso fuori posizione. Disastroso

MANOLAS 5,5: poco aggressivo, marcature troppo blande regalando parecchio spazio soprattutto a Pandev. Esce per infortunio. Molle (dal 69′ RRAHMANI 6: non sfigura, presidia bene la sua zona facendosi vedere anche in avanti sulle palle alte. Meriterebbe maggiore fiducia. Convinto)

MARIO RUI 6: molto presente nell’accompagnare l’azione. Prova un paio di conclusioni da fuori, nel finale protesta vibrante per un possibile rigore. Intenso

ELMAS 5,5: non riesce a dare continuità alla sue giocate, poca qualità negli ultimi sedici metri. Fallisce una ghiotta occasione nel finale. Impreciso

DEMME 6,5: posizionato male in occasione del primo gol del Genoa. Cresce col passare dei minuti andando anche vicino al gol. Tra i più positivi in una serata storta. Dinamico (dal 79′ BAKAYOKO s.v.)

ZIELINSKI 6: nel primo tempo è quello che ci prova di più. Pericoloso con i tiri da fuori, rifinisce bene per i compagni tra le linee. Accusa un po’ di stanchezza nella ripresa e cala. Corrente alternata (dal 54′ INSIGNE 6: la maledizione del 100° gol lo perseguita. Colpisce l’ennesimo palo stagionale a Perin battuto. Prova a mettere palloni in area con risultati alterni. Sfigato)

LOZANO 5,5: il Genoa difende bene e trova pochi varchi per i suoi tagli. Qualche buona percussione ma non incide come sa fare. Intrappolato

PETAGNA 6: solito grande lavoro spalle alla porta, stavolta sfiora anche la rete colpendo una traversa piena. Encomiabile (dal 54′ OSIMHEN 5,5: tanto movimento ma poca incisività. Non riesce ad allargare la difesa di casa, sbaglia anche un gol da ottima posizione. Da recuperare)

POLITANO 6,5: macina chilometri sulla fascia giocando a tutto campo. Sigla il gol che riapre la partita confermando la sua ottima media gol. Buon contributo anche in copertura. Pendolino