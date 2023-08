Frosinone – Napoli 1-3: buona la prima, il solito Osimhen trascina gli azzurri

Il nuovo Napoli targato Garcia parte col piede giusto e batte 3-1 il Frosinone allo Stirpe nella prima giornata di Serie A. Partono forte i ciociari, che vanno in vantaggio al 7′ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Harroui. Gli azzurri reagiscono e ribaltano il risultato già nella prima frazione di gioco grazie alle reti di Politano al 24′ e di Osimhen al 42′. Nella ripresa il Napoli comanda agevolmente la gara, prima di calare il tris al 79′ grazie al solito Osimhen che firma la sua doppietta. Tre punti importanti per gli azzurri apparsi non troppo brillanti e con un gioco ancora in fase di rodaggio ma è solo l’inizio.